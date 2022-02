Dep Edvaldo: ‘Houve redução dos investimentos no Acre’ (v)

#depedvaldo

Dep Edvaldo Magalhães, líder da oposição na Aleac, questiona redução dos investimentos nos últimos três anos e ressalta a agenda atabalhoada do ministro da saúde esta semana a Rio Branco, como também a visita sem sentido de Bolsonaro a Rondônia, que acontecerá nos próximos dias para assinar um acordo de comércio de carne com o Peru…’O Acre é o Estado que faz a maior fronteira com esse país’…..Edvaldo lembra também que a mensagem do governador GladsonC enviada à Aleac, lida pelo assessor Alisson Bestene – não tocou na operação policial Ptolomeu…talvez o motivo principal para o presidente Bolsonaro evitar vir ao Acre….assista:

