Petecão quer ciclovia Rio Branco – Bujari

O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu com o diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fábio Nunes (…)projeto prevê a criação de ciclovia que ligará o município de Bujari à capital Rio Branco (…)

-É comum vermos ciclistas indo e vindo por aquele trajeto. Acredito que uma ciclovia ligando Bujari a Rio Branco daria segurança e mais conforto para quem desejar realizar o trajeto pedalando, em um ambiente projetado apenas para o trafego de bicicletas”, disse o senador. (…)

Além da ciclovia, Petecão tratou de recurso no valor de R$ 30 milhões para reforma e manutenção da BR-364, e da implementação de núcleo do DNIT em Cruzeiro do Sul e Brasileia (…)