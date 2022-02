#transito

Trânsito em Rio Branco é do mesmo nível, caótico, que o trânsito no Peru…..completamente desorganizado. Houve um retrocesso com a retirada dos radares inibidores de alta velocidade…todos os dias, exatamente todos os dias, só para dar um exemplo – na avenida Getúlio Vargas, na altura da Vila Ivonete – acontecem acidentes envolvendo motociclistas e carros…piorou tudo!

Em tempo: esses dados de redução no números de acidentes não refletem a realidade…querem enganar quem?

oestadoacre