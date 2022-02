#bomdia

Teodora Alcântara, de 121 anos, teve a aposentadoria suspensa em dezembro do ano passado, sem nenhum motivo aparente. Moradora do município de Cachoeira do Arari no arquipélago do Marajó, no Pará, ela teve que ir até a capital Belém para tentar solucionar o problema. (Band-Uol)

Bem Brasil!

oestadoacre