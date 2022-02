Com vocês, o presidente bolsonarista ‘Pedro MBittar’… (vídeo)

#mbittar

Bem, os traços indígenas do professor Pedro Castillo, presidente do Peru, são idênticos aos traços do senador bolsonarista-raíz MBittar…a TV Brasil (hoje uma filial da fundamentalista Record), que cobria a visita do presidente Bolsonaro a Porto Velho, na agenda bilateral – não perdeu tempo….a apresentadora viu um cara de cabelo preto, liso, sem o sombrero característico, lindo que só ele mesmo…ao lado da ministra Tereza (agricultura)…pensou: É esse mesmo…‘É o presidente do Peru, Pedro Castillo’…Não era! Era o ‘Pedro MBittar…’ assista:

Senador bolsonarista MBittar, do Acre, é confundido pela TV Brasil com o presidente do Peru, Pedro Castillo. pic.twitter.com/oyaXJ1pPUX — oestadoacre (@Oestadoacre) February 3, 2022

J R Braña B