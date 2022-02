Gov do Acre bate continência a Bolsonaro (vídeo)

#continencia

Inacreditável, mas sua excelência o governador do Acre, eleito pelo voto democrático da maioria dos eleitores, acredite, encontra com Bolsonaro, em Porto Velho (RO), e se comporta como um recruta diante de um ex-integrante do Exército Brasileiro com histórico nada abonador…GladsonC bate continência….Precisa disso? O ex-senador Jorge Viana, numa rede social, fez um comentário e classificou de ‘vergonha’ o tratamento do presidente ao governador…Assista…

Gov do Acre, GladsonC, bate continência (acredite) a Bolsonaro, que não dá muita bola…foi em PV (RO). pic.twitter.com/5XfJ11FNcq — oestadoacre (@Oestadoacre) February 4, 2022

oestadoacre