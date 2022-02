Assembleia anuncia reajuste aos servidores (10,06%)

#aleacdivulgação

Durante reunião com sindicato, presidente da ALEAC confirma reajuste salarial para servidores

Depois de doze anos de espera, os servidores ativos, inativos e pensionistas da Assembléia Legislativa do Acre terão um reajuste salarial.

Na manhã desta quinta-feira (10), durante reunião com a diretoria do sindicato, o presidente da ALEAC, Nicolau Junior confirmou um percentual de 10,06% de reajuste, que será pago na folha de fevereiro, retroativo a janeiro. O aumento salarial porém, não contempla deputados, comissionados e assessores.

“Isso vem ao encontro do que a categoria precisava. Antes se usava a reposição salarial em cima de um auxílio. Agora é dentro do vencimento do servidor, e isso ele leva para a aposentadoria”, comemorou Lianna Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Servidores do Legislativo Estadual.

Para garantir o ganho salarial dos trabalhadores, a mesa diretora teve que adotar medidas de austeridade reduzindo gastos, explicou Nicolau, destacando o trabalho do primeiro secretário, deputado Luiz Gonzaga.

Segundo ele, o estudo da equipe econômica viabilizou o percentual anunciado, tendo base sólida para garantir que a medida não cause instabilidade financeira na Casa.

“ O reajuste só foi possível porque implantamos medidas econômicas na gestão, redução de gastos e zelo com o dinheiro público. O esforço de toda mesa diretora vem contemplar esses servidores que aguardavam por esse reajuste há mais de uma década “, lembrou o presidente.

