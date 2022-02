Dep Gonzaga parabeniza União do Vegetal

#aleacdivulgação

Gonzaga parabeniza União do Vegetal que comemora nesta quinta-feira o centenário do Mestre Gabriel

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) parabeniza a União do Vegetal que comemora nesta quinta-feira (10) o centenário do Mestre Gabriel, fundador da religião que teve origem na Amazônia.

Gonzaga reconhece a importância da religião União do Vegetal para o povo acreno, do Brasil e até o mundo, já que a religião está presente em outros países além do Brasil.

Neste 10 de fevereiro, Gonzaga lembra da importância de José Gabriel da Costa, o Mestre Gabriel, que deixou a Bahia, onde nasceu, e veio para a Amazônia atuar como soldado da borracha. Foi no coração da Amazônia que ele encontrou o Vegetal, ou Chá Hoasca, como também é conhecido. Mestre Gabriel faleceu em 1971, mas deixou um legado para os milhares de fiéis pelo mundo inteiro.

Conheça mais sobre Mestre Gabriel

Sob o sol do Sertão da Bahia, ao meio-dia, de 10 de fevereiro de 1922, em Coração de Maria, veio ao mundo o menino José Gabriel da Costa, filho de Prima Feliciana e Manoel Gabriel da Costa. Com uma base familiar humilde e alicerçada no trabalho e na religião, desde a infância José se destacou por suas habilidades e bom humor.

Ainda jovem passou a morar e trabalhar em Salvador quando, seguindo o destino de milhares de nordestinos, partiu para a Amazônia como Soldado da Borracha. Nos seringais do Norte do país, na fronteira do Acre com a Bolívia encontrou o Tesouro que procurava – o Vegetal – e, no seio de sua família, ao lado da Mestre Pequenina, recriou esta religião genuinamente brasileira, a União do Vegetal.

A doutrina de Mestre Gabriel, permeada de palavras simples e exemplos fortes, inspira seus discípulos a trabalhar o seu desenvolvimento espiritual, a ser uma pessoa melhor a cada dia, onde todos possam se reconhecer como verdadeiros irmãos e assim contribuir para uma sociedade mais fraterna, mais solidária.

Por onde passou, plantou sementes de paz, tranquilidade e equilíbrio. E como tudo que fez foi nos ensinando, Mestre Gabriel convida a acompanhá-lo nesta missão, na busca de despertar a todos para a prática do Símbolo da Paz e da Fraternidade Humana, que é a Luz, a Paz e o Amor.

Hoje, 10 de fevereiro, é um dia consagrado na União do Vegetal, data em que celebramos o centenário do nascimento do Mestre Gabriel. Este dia especial já vem sendo comemorado em todo o Brasil, em mais de duzentos Núcleos, em todos os Estados, e no exterior, em mais 10 países em 03 continentes.

Viva Mestre Gabriel! Salve dia 10 de fevereiro!

(aleac)