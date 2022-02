#petecão

-É uma honra representar o Brasil em mais um importante evento. Desta vez, na 36ª Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano e Caribenho, no Panamá. Temas como imigração, direitos humanos, combate ao narcotráfico e pandemia de covid-19 foram debatidos por parlamentares de 23 países. Agradeço pela oportunidade de poder expor as problemáticas do meu Acre e inseri-lo nas discussões políticas do mundo.

oestadoacre