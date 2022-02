#escolaclíciagadelha

Noite de sexta, 11-F, no Teatro Hélio Melo…Alunos do 3º ano da Escola Clícia Gadelha recebem o diploma de formação do Ensino Médio…numa festa linda e emocionante… (em tempo: essa é a escola que o governo e secretaria de educação avisaram que vão fechar suas portas…acredite!)

Formatura Alunos 3º Ano – Escola Clícia Gadelha, em Rio Branco – teatro Hélio Melo, noite de sexta, 11-F. pic.twitter.com/6PahQDI2Hy — oestadoacre (@Oestadoacre) February 12, 2022