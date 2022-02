Governador anuncia 35% de aumento no Piso do professor…

#piso

….mas é o governador do PSB de Pernambuco, Paulo Câmara….aqui no Acre o índice vai ser muito próximo de 10%…porque se não as regalias (de hora em hora, semanais, mensais e anuais) dos professores vão ficar muito parecidas com as de sua excelência, o Gov GladsonC…e a LIS (a Lei de Irresponsabilidade Social) não permite nem que a vaca tussa…assista o Paulo Câmara e imagine que você é professor em Recife, Olinda, Bezerros…Porto de Galinhas, Carneiros e na rica Petrolina, a cidade rica do sertão que tem uma produção gigante de frutas e abastece o estado inteiro…e você compra uma manga rosa por 50 centavos de Real (compare com o preço em Rio Branco)… (segue o Em Tempo…após o vídeo)

Em tempo: Escola que fez na sexta festa linda para formandos do 3º ano no Teatro Hélio Melo recebe ultimato da secretaria de Educação e vai fechar…acredite, o governo vai fechar escola no Acre….fecha escola e abre presídios…são uns jênios…não se meta, revisor..jênios…!

J R Braña B.