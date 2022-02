Funcionários da Aleac ganham reposição salarial

#aleacdivulgação

Depois de mais de uma década de espera, servidores da ALEAC ganham reposição salarial

Os servidores efetivos da Assembléia Legislativa do Acre passaram os últimos 12 anos tentando junto a mesa diretora da Casa, garantir reposição salarial. Foram muitas negociações frustradas. Mas nesta terça-feira, 15 de fevereiro à espera acabou. Por unanimidade o plenário aprovou reposição salarial de 10,06%, contemplando mais de 400 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. O benefício porém não alcança deputados e comissionados.

O reajuste sobre o salário será pago já na folha de fevereiro, retroativo a janeiro. O presidente da Casa, Nicolau Junior lembrou que a concessão do valor só foi possível porque a mesa diretora implantou medidas de austeridade, enxugando a folha, cortando gastos e adequando o legislativo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje a ALEAC está bem abaixo do porcentual de gastos permitido com pagamento de pessoal.

“Nós aplicamos medidas de contenção fiscal para que tivéssemos a segurança financeira para conceder essa reposição. Tratamos com muita transparência esse processo dialogando com o sindicato e concedendo o que lhes é de direito”, comentou Nicolau.

Em dezembro passado o presidente havia anunciado o reajuste e menos de sessenta dias depois, a proposta foi aprovada pelos deputados.

(Aleac)