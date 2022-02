Secretária dá esperança à escola ameaçada Clícia Gadelha (v)

#escola

oestadoacre foi o primeiro veículo a publicar que a Escola Estadual do Ensino Médio Clícia Gadelha está ameaçada de fechamento…o anúncio de desativação da escola foi feito pela própria secretaria, que, parece, estar mudando sua orientação…Um movimento de professores, pais alunos se formou em defesa da Escola. Hoje cedo, Socorro Neri, secretária de Educação, que nunca havia visitado escola, esteve no estabelecimento e conversou com a gestão…disse que um outro local está sendo alugado (provavelmente o antigo Mira Shopping) enquanto uma reforma ‘adequada’ será feita…assista o que disse Socorro Neri…:

