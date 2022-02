Bocalom: Comitiva em Brasília

#pmrbdivugação

Prefeito Bocalom, Rio Branco – ‘Amigos, nesta quarta-feira, 16/2, junto com a nossa Senadora do Acre, Mailza Gomes, como prefeito de Rio Branco e Presidente da AMAC, participei de uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para pedirmos auxílio no tocante ao envio de recursos para a realização de serviços emergências na BR-364. Na ocasião, tínhamos uma comitiva Progressista presente: Governador Gladson Cameli; Deputados Estaduais José Bestene, Nicolau Júnior e Gerlen Diniz; os prefeitos Zequinha Lima (Cruzeiro do Sul), Rosana Gomes (Senador Guiomard), Bené Damasceno (Porto Acre), Kiefer Cavalcante (Feijó) e a vereadora de Plácido de Castro, Socorro Formiga como representante dos vereadores progressistas do Acre. Contamos também com a presença do presidente da Fieac, José Adriano.Foi um encontro muito proveitoso e que sem dúvida irá resultar em melhorias de vida para a população não só de Rio Branco, mas de todo o nosso Estado do Acre!’

oestadoacre