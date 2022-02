Pres. da Aleac a ministro: ‘Mais de 100 mil dependem da BR-364’

#aleacdivulgação

Com comitiva de deputados, Nicolau relata a ministro situação crítica da 364 e pede recursos para recuperação da estrada

Uma comitiva de parlamentares do Acre, liderada pelo presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior , acompanhado pelo governador Gladson, a senadora Mailza Gomes, deputados estaduais e alguns prefeitos, foi recebida pelo ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, na manhã desta quarta-feira (16), em Brasilia. Na pauta, a liberação de recursos para obras emergências de recuperação da Br 364, no trecho entre Sena Madureira e Feijó.

Nicolau apresentou um relatório mostrando fotos atuais de trechos críticos da estrada e revelou que o orçamento do DNIT/AC para 2022 é quase 50% menor do que o do ano passado, o que inviabiliza as obras necessárias agora.

“Mais de cem mil pessoas do Juruá dependem dessas estrada. O DNIT no Acre não tem recursos suficientes para intervir com as obras urgentes, por isso viemos aqui em busca do apoio do governo federal”, disse Nicolau.

O governador Gladson Cameli e a senadora Mailza endossaram a fala de Nicolau. O ministro Ciro Nogueira agradeceu a visita da comitiva acreana e garantiu a liberação de recursos, porém disse que não poderia adiantar valores sem antes conversar com o ministro da Infra Estrutura.

“Podem ter toda certeza que vou chamar o ministro Tarcísio aqui, conversar com ele. Nós temos uma dificuldade orçamentária esse ano mas vou fazer de tudo para que não falte recursos para essa manutenção. Já existe esse valor inicial que é insuficiente, mas vamos em busca dos recursos. Irei relatar ao presidente que chega na próxima sexta feira que vocês estiveram aqui comigo e relatar da importância da estrada para o povo do Acre”, disse o ministro.

Também participaram da reunião os deputados estaduais, Luiz Gonzaga, Jenilson Leite, Gherlen Diniz, Cadmiel Bonfim, Roberto Duarte, José Bestene, Marcos Cavalcante e os prefeitos Tião Bocalon(Rio Branco) Rosana Gomes( Quinari), Bené Damasceno(Porto Acre) e Kiefer Cavalcante, de Feijó.

(aleac)