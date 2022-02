Calixto responde…: GladsonC não vai apoiar ex de MBittar

#calixto

Este blog fez uma provocação (aqui) a Luiz Calixto, que vive às turras com os petistas nas redes antissociais. Ele respondeu…fez uma ginástica danada para justificar o encontro do Gov GladsonC com Flávio Bolsonaro (clara pressão do senador MBittar no governador)…mas findou falando…leia abaixo:

-O governador do Acre , seja de qual partido for, não tem necessidade de trombar com a presidência da República.O Acre é muito dependente pra pelejar. Jorge Viana foi ao FHC e Tião ao Temer. O Gladson não teria como negar um convite do filho do presidente. Quanto a escolher a ex-mulher do MB, acho ele não assumirá nenhum compromisso até porque tem os demais candidatos.

oestadoacre