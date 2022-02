Lucro da Petrobras! Em cima do lombo da população…

#petrobras

Investimentos no Brasil feitos pela empresa foram praticamente nulos neste governo…Acionistas – maioria estrangeiros – estão rindo à toa…matéria de O Globo mascara, de propósito, ganhos dos acionistas privados (+ de 70%), os que lucram com o preço criminoso da gasolina e do diesel, hoje atrelados ao Dólar (mercado internacional). Lucros bilionários de uma ainda estatal (quase 100% entregue aos ratos do mercado) que não são revestidos em benefício social….que vantagem tem isso para o país? – oestadoacre