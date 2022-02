Bom dia! Encontros ocasionais que não resolvem…(vídeo)

#bomdia

..porque não é questão de encontros (entre o Sinteac e a secretária de Educação), conversas, gestão, argumentos técnicos, lei disso e daquilo, que a situação salarial da Educação vai se resolver somente…o desprezo com os salários dos professores é histórico e é uma questão/decisão política dos governos que se sucedem um após outro….o que faz, por exemplo, o governador atual no exterior com o Acre mergulhado na miséria e nas águas da enchente?? Comparem quantas vezes o governador foi ao exterior e quantas vezes ele visitou o município de Sena Madureira, por exemplo (sem falar que não existe uma única obra relevante concretizada pelo governo na cidade)…Sinteac deu palco à secretária Socorro Nery – e tão somente isso! – e com ajuda de gente dita experiente pelos cargos que ocupou e funções políticas que exerce atualmente…primário…! Assista

