Rússia começa operação: Sirenes e trânsito caótico em Kiev (v)

#kiev

Imagens da RT Russa…que informa operação do governo de Moscou em Donetsk e Dombass…imprensa do ocidente, inclusive do Brasil, fala ‘Rússia invade Ucrânia’…assista vários vídeo abaixo…

Sirenas antiaéreas y trafico concurrido en Kiev tras el inicio de la operación militar especial rusa para defender Donbass pic.twitter.com/lMhRHkG9Bu — RT en Español (@ActualidadRT) February 24, 2022

O que diz o ministério da Defesa Russo (legenda em Espanhol)…assista:

Primeros comentarios del Ministerio de Defensa ruso El vocero de Defensa, Ígor Konashénkov, hizo hincapié en que los militares rusos no llevan a cabo ofensivas contra las ciudades del país vecino, señalando que los únicos blancos son destacamentos de tropas ucranianas pic.twitter.com/oebHMo50Dw — RT en Español (@ActualidadRT) February 24, 2022

OTAN condena invasão Russa

El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg calificó de “una grave violación del derecho internacional” la operación militar en Donbass iniciada por Rusia https://t.co/8PTOvyisaj pic.twitter.com/jYeL9taNLU — RT en Español (@ActualidadRT) February 24, 2022

Imagens há pouco de TVs que testemunharam ataques…

🔴 Los equipos de RT Arabic, RT France y Ruptly en la línea de contacto en Elénovka, en la región de Donetsk, fueron testigos de un ataque pic.twitter.com/gjpZLJ4nAb — RT en Español (@ActualidadRT) February 24, 2022

Primeiro-ministro português, Antônio Costa, fala ao país sobre conflito iniciado nesta quinta entre Rússia e Ucrânia (imagens tv do governo de Portugal)

Realidade – Ficção: Rússia diz que responde todas ‘as acusações tóxicas dos EUA’ sobre o conflito com a Ucrânia

‘Realidad versus Ficción’: Moscú responde a cada punto de los señalamientos “tóxicos” de EE.UU. sobre el conflicto con Ucrania (HILO) ⬇️https://t.co/30MhWk2slR — RT en Español (@ActualidadRT) January 24, 2022