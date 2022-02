Esses dois sonharam com a Ucrânia tropical

#bittar

Leia aí as pedantices de um senador (acredite, senador!)…depois reflito em voz alta…

Esse senador que no século passado viveu uma temporada na ex-URSS se transformou no mais refreado e fundamentalista político do Acre (de gogó, de ocasião) de todos os tempos. Veja que esse discurso aí de cima ele não fez quando Bush invadiu o Iraque (por petróleo), a Síria, a Líbia (à época o maior IDH da região), o Afeganistão….Isso fora o bloqueio econômico de meio século à Cuba e a sabotagem atual que os EUA fazem com a Venezuela (que tem a maior reserva de petróleo do planeta…o petróleo que os EUA tanto querem tomar na marra)…Sobre esses fatos, esse senador boçal, reacionário, refreado, repito! – nunca deu um piu!

E mais: Bolsonaro, ao contrário do que diz esse senador sobre ‘nacionalismo’- nunca pregou ou lutou por um país independente, soberano. O presidente desse senador é um servil do mercado escravagista, um impatriótico que bate continência à bandeira de outro país por submissão… Por coincidência ao país campeão em invasões e assassinatos de outros povos com bombas, mísseis e toda sorte de armas (exatamente o país que pode um dia querer vir a dominar a Amazônia…e que não é a Rússia)

‘Amor à pátria, nacionalismo desde cedo’….só quem chegou ontem ao Acre pode levar a sério esse estadista…Esse senador e seu presidente tentaram, sem êxito, construir aqui a Ucrânia tropical…inspirada no obscurantismo político de extrema-direita (bolsonarismo). Não foi à toa a política do liberou geral de armas para a população…Naufragou!. Em novembro serão as exéquias desse desgoverno…o saimento!

Em tempo: estou me lixando para Putin, que nunca foi um comunista nem é comprometido com as transformações sociais no mundo com ênfase na vida digna dos trabalhadores, os verdadeiros donos de tudo…mas o fato é que ele está acelerando a nova geografia política do planeta.

J R Braña B.