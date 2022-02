Crônica de Dandão: Parece mentira

#cronica

Parece mentira

Francisco Dandão – Eu sou uma criatura ingênua (talvez melhor fosse dizer “idiota”), principalmente no que diz respeito à relação entre os humanos. É que eu sempre acredito que a humanidade caminha no sentido da evolução do comportamento. E no sentido do entendimento mediante as divergências.

Quando eu me declaro “ingênuo” (ou “idiota”, tanto faz) é porque, falando dos dias correntes, eu não acreditei em nenhum momento que os russos invadiriam o território ucraniano. Eu sempre acreditei que a história toda ia ficar somente na base da pressão. E que a invasão não aconteceria.

Não consigo ver um único motivo justificável, ou plausível, para um país invadir outro e despejar indiscriminadamente bombas nas cabeças de populares civis. Ainda mais quando são tão díspares as forças entre um país e outro. No caso da Rússia e da Ucrânia a disparidade é absurda.

E não me venham dizer que os alvos são seletivos, que as bombas e mísseis são inteligentes e que não oferecem riscos para quem não tem nada a ver com isso. Conversa pra enganar trouxa! Não existe arma inteligente. Principalmente quando os bombardeios são ordenados por maníacos!

Repito: “maníacos!” Tanto os que ordenam os ataques quanto os que os apoiam ou visitam são nada mais do que “maníacos”, desprovidos de qualquer traço de inteligência e apegados ao poder a qualquer preço. Para estes, o que menos conta é a vida. Covardes que passam longe do front!

Tão covardes que enquanto o conflito se desenrola e as vítimas são jogadas em covas rasas, eles permanecem sentados em seus gabinetes traçando os próximos movimentos dos seus jogos de guerra. Covardes são os que promovem a guerra, os que os apoiam e os que se mantém neutros!

Numa época em que os átomos podem ser divididos ao simples pressionar de botões, essa agressão da Rússia contra a Ucrânia soa como a possibilidade real do extermínio da vida humana sobre a Terra. A ganância, a ambição e a sede de sangue dos canalhas ecoa pelos confins do universo!

Falar nisso, nesse pulsar macabro que se esconde sob a pele dos facínoras, ressalte-se que absolutamente ninguém está a salvo. A barbárie pode surgir em qualquer lugar. Olhando aqui para o Brasil, veja-se que até o ônibus do time do Bahia foi atacado com uma bomba, quinta-feira à noite.

Parece mentira, mas a epopeia da vida pode terminar numa fração de segundos. Parece mentira, mas a racionalidade é um conceito abstrato quando se trata de dimensionar as atitudes de determinados espécimes humanos. Parece mentira, mas a Terra está em transe (como disse Glauber)!

Francisco Dandão – cronista, poeta, professor, compositor e tricolor