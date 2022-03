Bocalom: Critério de distribuição de casas é a alagação de 2021

#bocalom

No começo desta noite o prefeito em contato com este blog confirmou o plano do município de construção de 200 apartamentos para famílias atingidas pela enchente de 2021…oestadoacre pediu um posicionamento do prefeito de Rio Branco:

-Calma, ainda estamos organizando. Neste primeiro momento são 8 prédios de 16 aptos cada. A necessidade é de aproximadamente 1.000 baseado na alagação do ano passado – disse. (segue)

Bocalom aproveitou o feriado de Carnaval e foi visitar a sua família (inclusive seu pai de 98 anos), que mora em Minas Gerais.

oestadoacre