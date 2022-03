#globo

Hildegard Angel, jornalista ex-Globo – Intervalo da novela das 9, e os únicos anúncios, que não sejam os próprios produtos da Globo, são os de uma rede de lojas e do PDT. Onde estão as indústrias de automóveis, de bebidas etc.? Com a economia do país no chão, quem anuncia? É o efeito Paulo Guedes. Quem diria, não é?

Em tempo: Globo deu tiro no pé ao apoiar Bolsonaro e Paulo Guedes…eles destruíram a economia, as empresas e os anúncios publicitários sumiram…oestadoacre