A água mineral Cruzeiro…

#água

Depois tem o Em tempo…

Água mineral Cruzeiro (município de Cruzeiro do Sul) fazendo sucesso nos supermercados da capital..precisa só equiparar o preço com as daqui…tá um pouco acima.. pic.twitter.com/wp5xR1PD2a — oestadoacre (@Oestadoacre) March 5, 2022

Em tempo: e uma empresa de Sena Madureira luta há anos para conseguir licença para explorar uma fonte mineral no município…e ninguém dá uma força….ou se dá não está surtindo efeito…ainda! – oestadoacre