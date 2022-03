Gov GladsonC e a saia: ‘Tenho culpa disso’, diz Petecão (v)

#saia

Governador GladsonC, candidato à reeleição, em discurso em Xapuri, que disse que vestirá saia se a ponte que prometeu aos moradores do bairro Sibéria não sair no seu governo….o senador Petecão, também candidato ao Palácio Rio Branco, tirou sarro: ‘Misericórdia’…:O melhor discurso que já vi !!!!!. Misericórdia ,, tenha compaixão de nós . DESCULPAS !!!!! prefeito BIRA , vereador do psd MENUDO e todos os vereadores, Jorge kalume , Alberto Zaire, Félix Bestene e outros , líderes da política xapuriense, e ao povo de Xapuri. Mil desculpas !!!! Estou envergonhado, eu também tenho culpa .