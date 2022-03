#aoponto

Gleisi Hoffmann, dep do PT-PR – Venda de refinarias da Petrobras foi pior coisa ainda mais com alta do petróleo/dólar. Em vez de refinar aqui, exportamos óleo cru e compramos gasolina de volta dolarizada. Mau negócio, preço da gasolina na refinaria privatizada na BA custa 27,4% mais que a vendida pela estatal.

oestadoacre