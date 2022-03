Presidente Nicolau agradece por emenda de 21 Mi a Cruzeiro

#aleacdivulgação

Presidente da ALEAC agradece ao senador Márcio Bittar por emenda de R$ 21,6 milhões para CZS

De uma só vez o senador Márcio Bittar destinou para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, recursos na ordem de R$ 21,6 milhões destinados para investimentos em várias áreas. A assinatura para a liberação dos recursos aconteceu na tarde desta quinta-feira (10), na sede do Senac em Cruzeiro do Sul com a presença de várias autoridades. As mais entusiasmadas eram o prefeito Zequinha Lima e o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Junior articulou para que a emenda fosse destinada a segunda maior cidade do Acre.

Os recursos vão permitir pavimentação de ruas, aquisição de maquinário pesado e investimentos na saúde, que vai ser contemplada com quase R$ 10 milhões.

“O Acre ganhou muito tendo o senador Márcio Bittar como relator do orçamento. Ele tem ajudado as vinte e duas prefeituras e hoje veio aqui trazer um investimento de mais de vinte milhões. Só para a saúde são quase dez milhões. Ele tem sido um senador atuante em favor do povo do Acre. Esses recursos vão aquecer a economia porque irão gerar emprego e renda com as obras de infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população. Somos muito gratos por tudo que o senador vem fazendo, sendo um parceiro do governo e dos prefeitos”, disse Nicolau.

Cirurgias eletivas na Fundhacre

Nicolau fez questão de lembrar que o senador conseguiu também a liberação de R$ 10 milhões de reais para que a Fundhacre realize um mutirão de cirurgias eletivas para diminuir a fila de espera na Manuel unidade de saúde do Estado. A direção do hospital, segundo Nicolau, está finalizando o cronograma para anunciar em breve o quantitativo e as datas dessa grande ação coletiva.

