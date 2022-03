#oquefalta

…para se concretizar a Geringonça acreana?

O tom político hoje na Assembleia dos integrantes do PCdoB, PSD, MDB e PT foi no rumo de uma concertação capaz de derrotar o ‘projeto’ gladista de poder no Acre.

O que está faltando Petecão, Jorge Viana, Flaviano, Edvaldo….para que uma frente política e democrática com compromissos populares, sociais, se estabeleça para disputar a eleição?

O que falta mesmo?

Em tempo: Flaviano mais ágil…e protegeu-se…

J R Braña B.