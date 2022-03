Senhor de 74 anos em Tarauacá precisa ser transferido para PS da capital

#tarauacá

José da Silva Barbosa, 74, internado há 10 dias no hospital de Tarauacá após sofrer um AVC, por orientação de médicos do município – precisa ser transferido para Rio Branco. Segundo sua filha Ronalda Barbosa, a família foi informada que seu paí não poderia vir para a capital porque ‘não há vagas de leito no PS‘.

-Meu pai está com um problema no coração, está muito fraco, e precisa fazer exames em Rio Branco com urgência – disse a filha Ronalda a este blog nesta noite.

Com a palavra, a secretaria de Saúde e o governo do Acre!

