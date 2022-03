Presente de Bolsonaro ao Acre nesta sexta-feira

#gasolina

Bolsonaro, o presidente da gasolina, diesel, gás, carne, arroz, frutas, feijão mais caros da história do Brasil!

Bolsonaro chega ao Acre hoje, segundo o que consta, para entregar títulos de terra aos seus proprietários…é uma agenda completamente deslocada da realidade cruel que vive o estado nos dias de hoje.

No dia que Bolsonaro vem ao Acre, a empresa aérea TAM avisa que está reduzindo seus voos no Brasil, por conta do preço da gasolina – e adivinha qual estado será afetado de pronto? Claro, o Acre.

Viva Bolsonaro!

oesstadoacre