#petecão

Em agenda nesta manhã na Ceasa, o senador Petecão sobre a cena do governador GladsonC com o presidente Bolsonaro, na sexta em Rio Branco, cobrando do prefeito Bocalom que tape os buracos da cidade.

-A Polícia Federal e o Ministério Público estão dizendo que eles desviaram mais de R$ 800 milhões. Isso não é um buraco não, isso é um rombo. Eu disse ao Bocalom: Por que tu não cobrou dele para tapar o rombo que ele fez? O buraco e o rombo do governo são maiores! – sen Petecão

oestadoacre