#reactudocláudio

Reflexão neste sábado do professor Cláudio Ezequiel da luta da Educação nos próximos dias…o prazo legal para conquistar um reajuste e defender a carreira de professor sem os retrocessos que o Governo/SEE estão querendo impor está se esgotando. (Após o V/A texto com tabelas explicativas as professores)

Abaixo tabelas explicativas aos professores