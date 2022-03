Tragédia na China: Cai Boeing que transportava 132 pessoas (v)

#china

O avião Boeing 737, transportando 132 pessoas, caiu na tarde desta segunda-feira em Guangxi, no sul da China. O número de vítimas ainda é desconhecido. (abaixo, imagens de Drone do local onde avião caiu) – Aeronave despencou de bico, quando estava em fase de cruzeiro, a 6 mil metros de altura..o que é raro acidentes nesse estágio do voo.

Drone footage released by China Fire and Rescue Department shows the scene at the #MU5735 crash site.

The Boeing 737 plane, carrying 132 people, crashed on Monday afternoon in south China’s Guangxi. The number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/zXPyyzABEB

