Pra virar consenso: ‘GladsonC não dá mais’ tem chegar às ruas

Foto durante ato do PSD, no sábado: Rocha (MDB), Petecão (PSD) e Panthio (PCdoB)…

Consenso que vai se formando nos meios políticos…Acre não suporta mais 4 anos de GladsonC que, se reeleito, deixará o governo após 2 anos para ser candidato ao senado.

Uma das possibilidades é que a cristã Márcia Bittar seja a vice de GladsonC…essa hipótese, 99% do Acre abominam, mas pode acontecer…(vade retro!)

Cabe ainda aos partidos contrários a GladsonC algumas alternativas para enfrentar o jogo do voto:

PSD-PT-MDB, PT-MDB-PSD ou ainda PSD-PSB-PT…detalhe: o MDB com Jéssica é quase uma unanimidade hoje numa composição anti-governo.

Nos partidos de oposição quem é forte para disputar o governo e senado: Petecão, JV e Jéssica (que no Juruá dominaria para o senado e quando entrar em Rio Branco, se preparem….! Jéssica é daqueles fenômenos inexplicáveis da política que vão se formando…

Os partidos de oposição vão correr o risco e esperar um imponderável segundo turno ou vão apostar as fichas numa composição antecipada e preventiva capaz de convencer a sociedade de que com ‘GladsonC não dá mais…?!’

Fato concreto: os oposicionistas precisam explicar à sociedade o que representaria um segundo mandato de GladsonC…isso tem que ficar muito claro como a luz do dia…o governo atual (com maioria na câmara dos deputados, no senado e apoio do governo federal) não consegue dizer a que veio há mais de 3 anos…

Não há uma única obra substantiva do governador GladsonC, infelizmente (lembram do primeiro mandato de JV e seus efeitos em Rio Branco, a capital? Hoje a capital e municípios estão em decadência completa…fruto, diga-se – de governos estaduais ruins em sequência…

Repito: GladsonC tem toda bancada federal, senado a seu favor mais o Bolsonaro e não conseguiu realizar nada de importante…não há uma marca positiva que identifique seu governo. Mas isso a população, o grosso da sociedade – ainda não percebe…e os partidos de oposição é que têm a responsabilidade de clarear essa realidade…para virar consenso nas ruas que não dá mais com GladsonC!

A defesa do atual governo, é natural isso, é feita por beneficiários do governo em todos os níveis, direta e indiretamente….é da política…como é da política a oposição mostrar as lacunas do governo…que são muitas.

Petecão, Jorge Viana e Jéssica…a derrota ou a permanência de GladsonC e seu imperito governo vão depender de como essas três ‘peças’ serão mexidas no xadrez e como elas vão se comunicar com os eleitores nas ruas. Ainda há tempo…ainda!

J R Braña B.