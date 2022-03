#coincidência

O GGN (do jornalista Luis Nassif ) fez um levantamento relembrando o contexto em que Bolsonaro estava metido em todas as vezes em que procurou hospitais em busca de cirurgias e outros tratamentos médicos. Os dados mostram que nem todos os atendimentos estavam ligados à facada de 2018, mas em praticamente todas as internações, Bolsonaro estava metido em alguma polêmica ou escândalo de corrupção. (…)

Em tempo: só pode ser coincidência…claro!

oestadoacre