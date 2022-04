#taxiuber

A Uber tem com meta até 2025 incorporar as frotas de táxi no seu aplicativo…a experiência já acontece em NY e no Brasil, São Paulo, já faz a experiência…na América do Sul só a capital paulista e Santiago, no Chile…

Então vão se preparando, taxistas….as brigas entre app e esses profissionais importantes no transporte de pessoas vão ficar só na memória.

J R Braña B.