Bom dia! 5 Mi do Orçamento Secreto para uma trilha…

O senador cristão – oestadoacre

Conta O Globo…que ‘O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC), relator do Orçamento de 2021, foi responsável por indicar R$ 203,7 milhões a prefeituras de seu interesse.(…) Bittar (Márcio) está entre os 11 senadores mais beneficiados pelo dispositivo de emendas parlamentares, utilizado para contemplar aliados do governo em troca de apoio no Congresso. Coube a esse grupo de parlamentares próximos a Bolsonaro decidir como e onde esse dinheiro público seria aplicado,(…)

Entre os escolhidos do senador acreano(????? – oestadoacre) está o prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende (MDB), que recebeu em 27 de outubro de 2021, R$ 5 milhões para aplicar em trilhas ecológicas da cidade.(…) (que trilha cara, hein?!! 1 milhão de Dólares! – oestadoacre)

— A gente pediu que ele (Bittar) disponibilizasse o dinheiro, e ele mandou. Tem sido um parceiro. Na época (da visita), ele disse que era o relator dos recursos, que ia fazer algo importante para a gente, e o ministério aceitou — conta Rezende.(…)’ (Que parceiro! – oestadoacre)

Em tempo: vamos visitar essa trilha urbanizada de 5 milhões em Acrelândia, pessoal!

Em tempo 2: o que são 5 milhões comparados aos 203 milhões distribuídos pelo senador cristão da forma mais republicana possível, né??!!

Em tempo 3: 5 milhões para uma trilha em Acrelândia e Sena Madureira não tem um IML para realizar autópsia…Não tem uma rodovia decente e sem buracos que a conecte com a capital Rio Branco…em pleno século XXI.

Em tempo 4: Ciro Gomes, que já deu guarda-chuva político ao senador cristão do Acre, disse que eleito presidente da república vai acabar com o Orçamento Secreto. ‘Estão roubando 40% do Orçamento’

Em tempo 5: o post contem ironias…notai, navegante!

J R Braña B.