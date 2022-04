#japão

Em tempo: palavras ao vento…não há integração social, econômica, cultural, esportiva, tecnológica nem com o Peru e a Bolívia que são colados ao Acre…O governador poderia aproveitar a visita de uma autoridade japonesa e convencê-la a convencer seu país a ajudar o estado a se desenvolver tecnologicamente com prioridade para a juventude….mas demandaria do governo local o pensar….e isso é exigir demais!

