Dep Edvaldo, PCdoB

-Recebemos hoje os trabalhadores da Saúde. Defendi a imediata votação do projeto deles que revisa as tabelas dos plantões, para corrigir um equívoco cometido pelo governo no projeto anterior.

Em tempo: ou os servidores interferem na política durante as eleições ou a política, sem os servidores, ferra os servidores e trabalhadores em geral.

