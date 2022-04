#capitalização

Acre é um dos destaques em vendas de títulos de Capitalização do país em 2021

O mercado de títulos de Capitalização do Acre arrecadou, em 2021, R$ 47,4 milhões, alta de 25% em relação a 2020, segundo os dados registrados pela Susep e divulgados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). O desempenho do estado ficou acima do obtido na região Norte, que registrou alta de 9,48%; e do resultado nacional, que totalizou R$ 24,3 bilhões, 5,9% superior a 2020.

