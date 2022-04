#cpidospastores

A CPI do MEC é uma necessidade política hoje…as denuncias de corrupção envolvendo o ministério de educação (o pastor-ministro já caiu) e pastores evangélicos são cabeludas…pedidos de propinas até em ouro feitos por pastores denunciados por prefeitos de vários pontos do Brasil…Ouremos!…a bancada de senadores do Acre resolveu não apoiar a Comissão Parlamentar de Inquérito. A insistência em proteger o governo Bolsonaro é um cálculo arriscado…a conta virá.

J R Braña B.