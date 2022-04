#inflação

As novas gerações de brasileiros nem conheciam o substantivo Inflação…com o governo Bolsonaro e o custo de vida aumentando todos os dias o termo voltou ao noticiário e à realidade concreta…o desespero das pessoas com as contas que não batem com o salário desvalorizado voltou com força total…muitos jovens perguntam…o que é inflação…?

O melhor jeito de explicar é levá-los dois dias seguidos num supermercado…ou num posto de gasolina.

J R Braña B.