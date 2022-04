#secreto

Em O Globo

(…)

Em tempo: é o tal do Orçamento Secreto, que Ciro Gomes diz que 40% dele é roubado…

Em tempo 2: o governo de Lula criou o Portal da Transparência…e Bolsonaro criou, toda vez que há uma denúncia contra seu governo, o sigilo de 100 anos…o ‘mito’ não quer, por exemplo, que se saiba dos seus encontros com os pastores envolvidos no escândalo do MEC…Sigilo é a transparência! Perfeito! (Contém ironia…)

J R Braña B.