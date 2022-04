#eleição

Até os candidatos novos que se apresentam para disputa do governo do Acre já vêm com prazo de validade vencido…são jovens com discurso e mentalidade velhos…não apresentam uma ideia que empolgue o eleitor, a cidade, os trabalhadores públicos e privados, os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores familiares, os estudantes, os aposentados locais, os desempregados, o estado…depois ficam sem saber por que os eleitores não lhes dão atenção…

J R Braña B.