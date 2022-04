Morre o general Newton Cruz (reveja entrevista histórica)

#newtoncruz

Metrópoles – O general Newton Cruz, conhecido por sua atuação durante a ditadura militar instalada em 1964, morreu aos 97 anos, no Rio de Janeiro, na noite dessa sexta-feira (15/4). (…) Cruz foi acusado pela morte do jornalista Alexandre von Baumgarten. Na época, negou seu envolvimento, disse que recebeu informações sobre a identidade do responsável pelo assassinato, mas se negou a revelar. (…)

Em 2010, o general deu entrevista reveladora para o jornalista Geneton Moraes Neto, na qual revelou que militares planejavam outro ataque semelhante ao Riocentro, atentado terrorista organizado por integrantes do Exército e da Polícia Militar em 30 de abril de 1981. (…)

-Em 2014, o MPF denunciou o general Newton Cruz por tentativa de homicídio doloso, associação criminosa armada, transporte de explosivos e favorecimento pessoal no caso Riocentro. Graças à Lei da Anistia, ele nunca foi julgado por nenhuma das acusações (Bernardo Mello Franco, O Globo) (…)

Eu tinha menos de 20 anos e lembro da arrogância desse general quando aparecia na tv…por isso não vejo como novidade a arrogância e prepotência de Bolsonaro nos dias atuais…o esquecimento e o lixo de história estão reservados a figuras assim.

Assista aqui a entrevista de Geneton com Newton Cruz…entrevista tensionada…

J R Braña B.