Projeto Parteiras da Floresta: Sagrado Feminino

O Instituto Mulheres da Amazônia/IMA em parceria com o Fundo de Populações das Nações Unidas/ UNFPA, realizam atividade de apoio junto às Parteiras Tradicionais da Floresta no seu processo organizativo, na defesa de condições dignas de trabalho para sua prática de partejar assim como na visibilidade e regulamentação do seu trabalho

O IMA vem desenvolvendo vários projetos junto às parteiras da floresta, buscando a necessária valorização e o reconhecimento dessa profissão secular, extremamente importante para a região Amazônica e para o Brasil.

O presente Projeto terá início no próximo dia 05 de maio, dia em que se comemora o Dia Internacional das Parteiras, com um encontro para celebrar os saberes e avançar na formalização da Associação das Parteiras Tradicionais da Floresta de Marechal Thaumaturgo – “Maria Esperança”.

O encontro no formato presencial, acontecerá na cidade de Marechal Thaumaturgo, respeitando todos os protocolos sanitários vigentes.

O IMA vem assessorando à Associação “Maria Esperança” no seu processo de fortalecimento bem como no diálogo com a Prefeitura local e o Governo do Estado para aquisição de sua sede, de equipamentos de trabalho, como o Kit Parteira, transporte para a realização de suas atividades, como canoas com motor para o seu deslocamento junto aos 8 (oito) núcleos localizados ao longo dos rios Tejo, Bagé, Breu, Amônia, Juruá e Boca do Arara.

Ainda conforme as reivindicações das Parteiras da Floresta, o IMA vem procurando também dialogar com o Governo do Estado para efetivação do Decreto de 2013 que institui a Bolsa Parteira, com valor atualizado.

