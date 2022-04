Valor do estacionamento no Via Verde aumenta 20%

#estacionamento

O dobro da inflação oficial

O preço é calculado em Dólares, mas isso as pessoas não percebem…antes custava R$ 8 e agora aumentou para

R$ 10 (equivalente mais de 2 Dólares) o valor que se paga para estacionar o veículo no pátio do Via Verde, o shopping de Rio Branco que vive decadência…vários espaços fechados e sem perspectiva de abrir…quase metade do Acre vive do Bolsa Família.

Mas nem assim os alugueis baixam (donos de loja reclamam)…pelo contrário: até o estacionamento virou prioridade de receita.

J R Braña B.