FE Brasil – Registro hoje no TSE

#federação

PT, PCdoB e PV se unem para apresentar ao Brasil um programa de reconstrução do país, defesa da soberania nacional, da democracia e dos direitos do povo

Comunicado da Federação Brasil da Esperança – FE Brasil

Este 18 de abril é um marco histórico na vida política brasileira. Nasce a Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), que se constituiu como expressão da necessidade e do anseio de união das forças populares, democráticas, progressistas para, junto com uma ampla aliança, restaurar a democracia, promover a reconstrução e a transformação do Brasil e garantir vida digna ao povo brasileiro. (…)

Brasília, 18 de abril de 2022

Gleise Hoffman, presidenta do PT

Luciana Santos, presidenta do PCdoB

José Luís Penna, presidente do PV

(…)

O registro da FE Brasil acontece hoje no TSE, em Brasília.