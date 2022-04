O que virou Aécio Neves…

#aécioneves

Em tempo: Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que pretende ser candidato a presidente, reuniu com Paulinho da Força e com Aécio Neves, aqueeeele mesmo…! Na hora de postar a foto na rede antissocial, Eduardo Leite excluiu o politico tucano…

Traduzindo: Aécio virou uma coisa ruim…ninguém quer ficar perto dele…ou aparecer publicamente ao seu lado…Aécio Neves plantou e colheu.,,,vai pro lixo da história como um dos principais e sórdidos golpistas contra a presidenta Dilma.

J R Braña B.