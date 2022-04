#tesla

Notícia está no NYPost (não deixe de ler o Em tempo)

Elon Musk diz que não tem casa e dorme nos quartos vagos de amigos

Em tempo: muitos de seus trabalhadores não têm esses amigos todos e dormem no chão de sua fábrica da Tesla na China…foi o que rolou durante a pandemia devido ao lockdown severo chinês…e o pior: trabalhadores da Tesla e outras empresas vivendo numa bolha, sem ir em casa – no auge da exploração do capital….e o pior do pior: com autorização do governo.

J R Braña B.